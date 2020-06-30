Çin: Domuzlarda tespit edilen yeni bir grip virüsü pandemi riski taşıyor

2011 ile 2018 yılları arasında domuzlarda tespit edilen grip virüslerini inceleyen Çinli bilim insanı ekibi, G4 EA H1N1 adlı verilen yeni bir virüs keşfetti.

İnsana bulaşabilen ve solunum yolunda çoğalabilen yeni virüs, 2009 yılında Meksika'da ortaya çıkan ve dünya çapında yaklaşık 800 bin kişiye bulaşan 'domuz gribi' adıyla anılan hastalığa neden olan H1N1 virüsü ile benzer yapıya sahip.

Araştırmada, domuz çiftliklerinde çalışanların kanında yüksek oranda virüse rastlandı.

Çinli araştırma ekibi, yeni olması nedeniyle insanların bağışıklığının bulunmadığı virüsün mutasyon geçirmesi ve hızla yayılma riskine vurgu yaparak sektörde çalışanlar başta olmak üzere insan popülasyonlarının acil olarak gözetim altında tutulması gerektiğini ifade etti.

Çiftliklerin bulunduğu bölgelerde yaşayan milyonlarca Çinli'nin en büyük risk grubu olduğu ifade ediliyor.

2009 yılında ilk olarak Meksika'da görülen domuz gribi, 191 ülkede 8 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu.

Kaynak: Euronews