Çin'deki maden kazasında bir kişi 2 hafta sonra kurtarıldı

The Guardian'da yer alan habere göre, Çin'deki madende iki haftadır mahsur kalan madencilerden biri canlı yayında kurtarıldı. Kurtarılan ve hastaneye kaldırılan madencinin güçsüz kaldığı belirtildi.

Çin'in Qixia kentinde 10 Ocak'ta meydana gelen maden kızasında 22 madenci mahsur kaldı. Patlama nedeniyle yükselen deniz seviyeleri arama kurtarma çalışmalarını zorlaştırdı.

Mahsur kalan madencilerden birinin hayatını kaybettiği biliniyor.

Arama kurtarma ekipleri madene gıda, ilaç ve çeşitli ürünleri tedarik ediyor.

Kaynak: T24