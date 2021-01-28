DSÖ heyeti, Vuhan'da karantinadan çıktı

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) kökenlerini araştırmak üzere Çin'e gelen Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyetinin karantinadan çıktığı bildirildi.

Çin'e gelmelerinin ardından 14 günlük karantinaya alınan ekip, öğleden sonra Vuhan'daki otellerinden dışarı çıkıp bir otobüse binerken görüldü.

Ekibin, Kovid-19'un kökenlerini araştırmak için Vuhan'da saha çalışması yapması planlanıyor.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Vuhan'a gelen 13 kişilik heyetle ilgili basına yaptığı açıklamada, karantinadan çıktıktan sonra araştırmacıların Kovid-19'un kökenlerini araştırırken, Çinli bilim adamlarıyla ortak çalışmalar yürüteceğini, Çinli uzmanların iş birliği sürecinde DSÖ heyetine destek ve kolaylık sağlayacağını bildirmişti.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyetin, 14 günlük karantina sürecinde Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılar yapacağı açıklanmıştı.

DSÖ heyeti, ocak ayı başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

kaynak: Time türk