Erdoğan ile Aliyev ile bir araya geldi

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk-Rus ortak gözlem merkezinin açılışı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi bugün faaliyete geçti. Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanacak.

Kayanak: Hürriyet