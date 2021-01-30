  1. Türkiye
30 Oca 2021 16:45

Erdoğan ile Aliyev ile bir araya geldi

Erdoğan ile Aliyev ile bir araya geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile görüştü. Aliyev, Türk-Rus ortak gözlem merkezinin açılışı nedeniyle Erdoğan'ı tebrik etti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Türk-Rus ortak gözlem merkezinin açılışı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus - Türk ateşkesi izleme merkezi bugün faaliyete geçti. Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanacak.

Kayanak: Hürriyet

News Code 1892196

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