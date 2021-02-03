  1. Azerbaycan
3 Şub 2021 11:31

AGİT Dönem Başkanı ile Sergey Lavrov, Karabağ'ı görüştü

AGİT Dönem Başkanı ile Sergey Lavrov, Karabağ'ı görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, dün Moskova’da AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü.

Ermenistan medyasına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2 Şubat’ta Moskova’da AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü. Görüşme sırasında taraflar, Dağlık Karabağ çatışmasının normalleştirme sürecine de değindi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Servisinden yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında Dağlık Karabağ çatışmasında Minsk Grubu’nun rolü, ayrıca Transdinyesterde '5+2' formatta olumlu dinamiklerin yeniden canlandırılması ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım 2020'de yürürlüğe girmişti.


 

News Code 1892280

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