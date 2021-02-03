AGİT Dönem Başkanı ile Sergey Lavrov, Karabağ'ı görüştü

Ermenistan medyasına göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 2 Şubat’ta Moskova’da AGİT Dönem Başkanı ve İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde ile görüştü. Görüşme sırasında taraflar, Dağlık Karabağ çatışmasının normalleştirme sürecine de değindi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Basın Servisinden yapılan açıklamada, “Görüşme sırasında Dağlık Karabağ çatışmasında Minsk Grubu’nun rolü, ayrıca Transdinyesterde '5+2' formatta olumlu dinamiklerin yeniden canlandırılması ele alındı” ifadelerine yer verildi.

Rusya'nın gözetiminde Azerbaycan ve Ermenistan arasında imzalanan ateşkes anlaşması 10 Kasım 2020'de yürürlüğe girmişti.



