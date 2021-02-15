Erdoğan, ABD'nin PKK tutumunu sert bir dille eleştirdi

Türk medyasına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Aksaray-Eskişehir-Konya il Kongrelerine canlı bağlantıyla hitap etti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

- Irak'ın kuzeyindeki terör yuvalarını dağıtmak için başlattığımız operasyon şehit edilen 13 kardeşimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bir kısmı bu teröristlerin ellerinde esirdi. O günden bugüne bu kardeşlerimizi bu terörist alçakların elinden kurtaracağız, hep bunun hesabını yaptık. Çok uğraştık. Artık bu operasyonları yapmak suretiyle bu kardeşlerimizi kurtaralım istedik. Adım atıldı ve 42 terörist gebertildi. Teröristler alçakça bir katliam yaptı. Meclis'e soruşturma önergesi verilecek, bu işin gerçeğini anlatacağız.

- Batı ister anlasın, ister anlamasın. ABD'nin yaptığı bir açıklama var, evlere şenlik. Hani siz teröristlerin yanında durmuyordunuz, PKK'nın, YPG'nin yanında değildiniz. Bal gibi yanındasınız, arkasındasınız. Bunu başından beri hep gördük. Kuzey Irak'a binlerce TIR tank getirdiler, mühimmat getirdiler. Teröristlere teslim ettiler. Biz sizinle NATO'da berabersek, bu birlikteliğimizi sürdürecek samimi davranacaksınız. Teröristlerin yanında yer almayacaksınız. Yer alacaksanız bizim yanımızda yer alacaksınız.

- Dünyaya bir kez daha açıkça ifade ediyorum; artık hiçbir ülke, kurum ve kuruluş Türkiye'nin Suriye harekatlarını sorgulayamaz, karşı duruş sergileyemez. Bu katliamı yapanlar güçlerini ve cesaretlerini kör bir Türkiye düşmanlığıyla terör örgütüne destekleyenlerden almaktadır. Herkesin önünde iki yol var; ya Türkiye ile birlikte amasız, fakatsız tavır alacaklar, ya bu eli kanlı terör örgütünün ortağı olarak önce vicdanlarda ardından uluslararası platformlarda hesap verecekler.