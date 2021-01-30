Zarif, Nahçıvan'ı ziyaret etti

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Azerbaycan, Rusya, Ermensitan, Gürcistan ve Türkiye ziyaretinin ardından bugün sabah saatletinde Nahçıvan’a gitti.

Bu bölgeye ziyaretinden amacını basın mensuplarına açıklayan Zarif, “Azerbaycan, Rusya, Ermensitan Gürcistan ve Türkiye ziyaretinin ardından Dağlık Karabağ savaşı sonrası bölgesel işbirliğinin önemini görüşmek üzere Nahçıvan’a geldim” dedi.

Zarif, bölge ülkelerinin transit alanında işbirliği yapması için mevcut imkanlara dikkati çekerek, “Bölge ülkelerinin işbirliğiyle, transit konusu da dahil olmak üzere çeşitli alanlarda daha fazla işbirliği yapmamızı ve kalıcı barışın sağlanması için zemin hazırlamamızı temenni ediyoruz” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif, bölgesel ziyareti kapsamında Azerbaycan, Rusya, Ermensitan Gürcistan ve Türkiye üst düzey yetkilileriyle yaptığı görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra bölgedeki son gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunmuştu.