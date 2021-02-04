  1. Azerbaycan
4 Şub 2021 13:52

Rus İHA'lar Dağlık Karabağ’daki durumu gözlemlemeye başladı

Rus İHA'lar Dağlık Karabağ’daki durumu gözlemlemeye başladı

30 Ocak'ta faaliyete geçen Rus-Türk Ortak Merkezi’nde görev yapan Rus askerler, insansız hava araçlarıyla (İHA) Dağlık Karabağ’daki durumu gözlemlemeye başladı.

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rus askerler Forpost ve Orlan-10 insansız hava araçlarıyla ateşkesi denetliyor” ifadeleri kullanıldı.

İHA’lardan ortak merkezin yönetim noktasına sürekli olarak görüntü aktarıldığı belirtilen açıklamada, askeri araçlar ve personelin tüm hareketlerinin incelendiği, temas hattında tarafların geçişlerine ilişkin tüm hususların kaydedildiği belirtildi.

Açıklamaya göre, ortak merkezdeki görevliler tarafından anlaşma ihlallarine ilişkin veri toplayıp teyit ediliyor, herhangi bir konu veya soruna yönelik şikayetler değerlendiriliyor.

Dağlık Karabağ'da sağlanan ateşkesi gözetlemek için Rusya ve Türkiye savunma bakanlarının 11 Kasım 2020’de imzaladığı mutabakat çerçevesinde kurulan Rus-Türk Ortak Merkezi 30 Ocak'ta faaliyete geçti. Ortak merkezle bölgede ateşkesin sürekliliği ile barış ve istikrarın sağlanmasına katkı sağlanacak.

Kaynak: Sputnik

News Code 1892304

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