Zarif: Türkiye'de verimli ve yapıcı görüşmelerimiz oldu

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye ziyaretini değerlendirdi.

Zarif’in paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“Türkiye ziyareti sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile dostane, yapıcı ve verimli görüşmelerimiz oldu. Bu görüşmelerde ikili ilişkilerin geliştirilmesinin yanı sıra bölgesel işbirliği-Suriye-Irak ve Kafkasya konusunda fikir alışverişinde bulunduk ve bölgede istikrarı yeniden inşa etmenin tek yolunun işbirliğinden geçtiği üzerinde fikir birliğine vardık”

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzerere İstanbul’a gitmişti.