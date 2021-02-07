Erdoğan’ın ‘yeni anayasa’ sözleri Bloomberg tarafından yorumlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde "Belki de şimdi Türkiye'nin tekrar anayasayı tartışmasının vakti gelmiştir" diyerek yeni anayasa için harekete geçebiliriz ifadelerini kullandı. ABD basınından Bloomberg ise anayasa söylemini gündemine taşıdı.

Bloomberg haberinde Erdoğan’ın sözlerini, “İlk bakışta Erdoğan’ın 1982 anayasasından kalma kanunları hedef alması demokrasiyi güçlendiriyor gibi görünebilir” şeklinde değerlendirdi.

YENİ BİR HAMLEYE GİRİŞTİ

Tekrar gündeme gelen anayasa çalışmalarıyla ilgili analizde şu ifadelere yer verildi:

“2017 yılında anayasadaki yaptığı değişiklerle geniş bir yürütme gücü elde etmiş olan Erdoğan’ın, ülkenin temel yasalarında yeni bir hamle yapmaya girişti. Erdoğan’ın vaatleri, 4 yıl önce olduğu gibi siyasi bir fırtına başlattı ancak muhalefet Erdoğan’ın niyetinin tam olarak bu olduğunu dile getirdi.”

“HALKIN GÜNDEMİNİ SAPTIRMA ÇABALARI”

Analizde, bir dönem Türkiye Dışişleri ve Ekonomi Bakanlığı yapan Ali Babacan’ın “Bu, Türkiye'de vatandaşlarımızın gerçek sorunları görmesini engellemekle ilgili. Halkın gündemini saptırma çabalarının kurbanı olmamalıyız” sözleri hatırlatıldı.

Babacan’ın ifadelerini değerlendiren Bloomberg, “Babacan ve diğer parti liderlerinin iddia ettiği gerçekler meclis aritmetiği ile örtüşüyor: Erdoğan’ın oluşturduğu milliyetçi ve muhafazakar koalisyon yasal değişiklikleri yürürlüğe koymak için 23 sandalye eksik” ifadelerini kullandı.

ROLÜNÜ PEKİŞTİRECEK

Anayasa değişikliği ile ilgili planları bilen bir yetkili ise Bloomberg’e verdiği demecinde, “Herhangi bir revizyonun, Erdoğan'ın vizyonunda yeniden şekillendirmedeki rolünü pekiştirecektir. Herhangi bir revizyonun, Erdoğan’ın Türkiye’yi yeniden dönüştürme vizyonunda yeni siyasi sistemin rolünü pekiştirecektir” yorumunda bulundu.

ERDOĞAN DAHA DA İLERİYE GİTTİ

AKP’li kayyım rektör Bulu’nun atanmasına yönelik protestolarla birlikte anayasa çalışmalarını değerlendiren analizde şunlar kaydedildi:

“Erdoğan mevcut anayasayı eleştirirken sık sık ordunun ülkenin üniversitelerini yakından takip etmek için oluşturduğu bir yapıdan bahsediyor ama onun üniversitelerdeki gözetimi daha ileriye giderek başkanlık gücü sayesinde rektör atama yetkilerini genişletti” yorumunda bulundu. Son hafta içerisinde, İstanbul'da böyle bir atamayı protesto eden çok sayıda öğrenci tutuklandı. ABD ve Avrupa Birliği ile son zamanlarda yaşanan çatışmalar ve pandemi nedeniyle gidilen kısıtlamalarla giderek kötüye giden ekonomi Erdoğan’ın popülerliğini zayıflattı.”

Kaynak: Cumhuriyet