Japonya'da olağanüstü hal bir ay daha uzatılacak

Kyodo ajansının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, şubatın ilk hafta sonunda sona ermesi beklenen olağanüstü hal bir ay süreyle uzatılacak.

Şubat ayının sonuna kadar uzatılacak olağanüstü hal, vakaların düşüş trendi göstermediği başkent Tokyo ve çevresindeki Kanagawa, Saitama, Çiba ile Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka dahil toplam 8 eyaleti kapsayacak.

Vakaların artış hızını kaybettiği Toçigi’de şubatın ilk hafta sonunda olağanüstü halin kaldırılması hedefleniyor.

Vaka sayıları yükselişte

Ülkede COVID-19 vaka sayısı 388 bin 15’e, virüse bağlı can kaybı sayısı 5 bin 701’e yükseldi.

Vakalar Tokyo’da 99 bin 208’e, Osaka’da 43 bin 508’e, Kanagawa’da 40 bin 371’e, Saitama’da 24 bin 946’ya, Aiçi’de 23 bin 926’ya, Çiba’da 22 bin 89’a, Hokkaido’da 17 bin 342’ye, Hyogo’da 16 bin 357’ye, Fukuoka’da 16 bin 49'a, Kyoto’da 8 bin 371’e çıktı.

Kaynak: AA