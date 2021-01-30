Ruhani'den yerli yapım 'korona aşısı' açıklaması

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Ruhani yaptırımlara rağmen koronavirüs salgının yarattığı sorunların üztesinden gelebildiklerini belirterek, "Aşı üretim aşamasına girdik ve ilk adımları attık. Uzmanlarımız önümüzdeki yıl aşıya ulaşacağımızdan ve yerli yapım aşıyla aşılama yapılacağından emindir" dedi.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

“Koronavirüsle mücadele konusunda diğer ülkelerle farklıydık. Yaptırımların ve ekonomik baskının altında olduğumuz bu dönemde tıbbi malzeme satın almak için Uluslararası Para Fonu’ndan kredi başvurusunda bulunduk ancak ABD bunu önledi. Diğer bir deyişle ABD eski hükümeti tedavi, aşı ve tıbbi malzeme alımını ve kredi almamızı engellerken diğer ülkelerde bu sorunlar yoktu.”