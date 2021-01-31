ABD ön şartlar koymadan taahhütlerine dönmeli

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf bugün meclisin açık oturumu sırasında yaptığı konuşmada, İslam Devrimi’nin 42. zafer yıldönümünü (Fecr Günleri) anarak, İran İslam Cumhuriyeti’nin zaferinin başından itibaren dünyada yeni bir sayfa açıtığını söyledi.

Muhammed Bakır Galibaf, “Kimseye bağlı olmadan güçlü olmanın ödülünü aldık. Günümüzde bağımsız bir İran var ve düşmanların sinsice planlarını suya düşürdük” dedi.

Galibaf, ABD Dışişleri Bakanı’nın son iddialarına tepki olarak, “Biden yönetimi nükleer anlaşmadaki taahhütlerini yerine getirmek için ön şartlar koymak yerine yükümlülüklerini yerine getirmeyi ve yaptırımları kaldırmak için ciddi önlemler almayı düşünmelidir” ifadesini kullandı.