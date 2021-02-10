İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari, "İran'da son 24 saatte 7 bin 585 yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 1 milyon 488 bin 981'e yükseldi." dedi.

Salgında son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklayan Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 686'ya yükseldiğini söyledi.

İran'da iyileşenlerin sayısı arttı

Ülkede 3 bin 743 kişi yoğun bakım ünitelerinde tedavi görüyor.

Salgının başlangıcından bu yana iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 272 bin 287'ye ulaştı.

İran'da bugüne kadar toplam 9 milyon 831 bin 993 korona testi yapıldı.