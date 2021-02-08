İran'da COVID-19 salgınında son durum

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 67 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 321 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 536'ya, vaka sayısının da 1 milyon 473 bin 756'ya çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 778'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 260 bin 46'ya ulaştığı bilgisini verdi.