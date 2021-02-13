  1. Toplum
13 Şub 2021 14:29

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran'da korona salgınında son 24 saatteki rakamlar açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, devlet televizyonunda yayımlanan açıklamasında, COVID-19 salgınıyla ilgili son bilgileri paylaştı.

Lari açıklamasında, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 74 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 7 bin 120 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 58 bin 883'e, vaka sayısının da 1 milyon 510 bin 873'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 720'sinin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 291 bin 726'ya ulaştığı bilgisini verdi.

News Code 1892492

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 1 + 17 =

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler