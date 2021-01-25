Zarif'in Bakü ziyaretinin bölge için önemli sonuçları olacak

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Hatipzade, İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf’ın bugün video konferans yöntemiyle Çin Ulusal Halk Kongresi Başkanı ile görüşeceğini duyurdu.

Zarif'in bölge ziyareti

Sait Hatipzade, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in mevkidaşlarıyla görüşmek üzere bölge ülkelerine ziyaretinin başlandığını belirterek, Zarif’in hafta sonu Türkiye’ye gideceğini bildirdi.

Zarif'in Bakü'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmelerde ikili ilişkilerin ele alınacağını belirten Hatipzade, "Bölgenin ikili ve çok taraflı ilişkilere ihtiyacı var. Bu kritik ziyaretin barışa geçiş sürecinde olan bölge için çok önemli sonuçları olacaktır." açıklamasında bulundu.

Daha önce Bakü ile ile sınır meseleleri, siyasi, ticari ve ekonomik işbirliği konusunda ciddi ve önemli anlaşmalar yapıldığını dile getiren Hatipzade, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin İran'ın en önemli komşularından biri olduğunu da sözlerine ekledi.

ABD yaptırımları

Hatipzade, ABD yaptırımlarının kaldırılması durumunda İran’ın yapacağı eylemleri hakkında, “Henüz yeni bir gelişme olmamıştır. Ancak tutumumuz daha önce söylediğimiz gibidir. ABD ve anlaşmadaki diğer tarafların yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz. Bu gerçekleşmeyene kadar ve yaptırımlar kaldırılmayana kadar İran tarafından hiçbir şey olmayacak” dedi.

Endonezya'da durdurulan tankerler

Hatipzade, İran ve Panama bandıralı ‘Horse’ ve ‘Frea’ adlı petrol tankerinin Endonezya’da durdurulmasına ilişkin olarak “Endonezya hükümetinden daha fazla bilgi bekliyoruz çünkü bununla ilgili bazı çelişkili bilgiler aldık, elbette bu teknik bir konu ve bu sorunlar gemicilikte her zaman var olmuştur” ifadesini kullandı.

İran-Suudi Arabistan ilişkileri

Hatipzade, İran-Suudi Arabistan ilişkileri ile ilgili yöneltilen bir soruya , “Komşularımızla ilgili tutumumuz aynıdır. Cumhurbaşkanı Ruhani ‘Hürmüz Barış Planı’nı Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkelere gönderdiğinde tutumumuz oldukça netti. Biz bölgede işbirliği çerçevesinde bir mekanizma oluşturmaya çalıştığımızı gösterdik ve bu konudaki politikamız değişmemiştir." cevabını verdi.