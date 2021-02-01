Zarif'in Güney Kafkasya ziyareti çok başarılı geçti

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

Zarif'in bölgesel ziyareti

Dışişleri Bakanı Zarif'in son günlerde gerçekleştirdiği bölge ziyaretine ilişkin, Zarif'in Türkiye, Rusya ve Güney Kafkasya ziyaretinin çok başarılı geçtiğini dile getirerek, "Bu gezi, Sayın Zarif’in Dışişleri Bakanlığı’nda görev yaptığı dönemdeki en önemli ve başarılı bölgesel ziyaretlerden biriydi. Dışişleri Bakanı Zarif’in gerçekleştirdiği ziyaret sırasında bölgesel işbirliği, kalıcı istikrar, ekonomik konular, 3+3 iş birliği formatının hayata geçirilmesi konusu ve diğer meseleler ele alındı." dedi.

Dışişleri Bakanı Zarif'in Türkiye ziyareti ile ilgili Hatipzade, "Tahran-Ankara ilişkileri gayet iyi ve Dışişleri Bakanı'nın ziyareti de çok verimliydi. Türkiye’de yapılan görüşmelerde Kafkasya ile ilgili konular masaya yatırıldı." açıklamasını yaptı.

Taliban heyetinin Tahran ziyareti

Hatipzade, Taliban heyetinin Tahran ziyareti hakkında, "Taliban, Afganistan gerçekliğinin bir parçasıdır. Bazı ülkelerde bu gruba ait ofis bulunmaktadır ve Afgan hükümeti ile de doğrudan görüşmeler yapıyorlar. Taliban heyetinin Tahran ziyaret Kabil hükümetinin bilgisi dahilinde ve Afgan hükümeti ile bu grup arasında devam eden görüşmeler çerçevesinde yapılmıştır. Biz Afganlar arası diyaloğu desteklediğimizi her zaman dile getirdik." ifadelerinde bulundu.

ABD'nin nükleer anlaşmaya olası geri dönüşü

ABD'nin nükleer anlaşmaya olası geri dönüşüne dair Hatipzade, şunları kaydetti:

"Yeni ABD yönetiminin Trump’ın İran'a uyguladığı yaptırımları kaldırmasını bekliyoruz. Bu eylem pratik olarak yapılmalı. Milletmizin varlıkları ülkeye iade edilmeli ve petrolümüzü satabilmek için engeller kaldırılmalı. Amerika nükleer anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeden BM Güvenlik Konseyi'nin 2231 sayılı kararını da çiğnemiştir. Onlar nükleer anlaşmadan bir imza ile çekildiler, fakat bir imza ile ona geri dönemezler."

Said Hatipzade, İran’ın nükleer anlaşma konusunda ABD ile başbaşa görüşmeler yapmayacağını belirterek, herhangi bir görüşmenin Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu çerçevesinde yapılması gerektiğini vurguladı.

Myanmar'daki darbe

Myanmar'daki darbe ile ilgili olarak Hatipzade, “Bu darbe gece yarısında meydana gelmiştir. Myanmar’da elçiliğimiz bulunmuyor ve bilgi kanalları da kapanmış durumda. Bu ülkedeki azınlıkların durumuna ilişkin ciddi endişelerimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

İran'dan Suudi Arabistan'a diyalog şartı

İran-Suudi Arabistan ilişkileri konusunda Dışişleri Sözcüsü, Suudi Arabistan’ın Yemen savaşını dururması halinde İran’ın diyaloğa girmeye hazır olduğunu belirtti.

İran'dan Siyonist Rejim'e sert uyarı

Siyonist Rejim’in tehditleriyle ilgili yönelitlen bir soruya Hatipzade, “İsrail her zaman güçsüz olduğunda ve rezil bir duruma düştüğünde sözde tehdit savuruyor. Onlar kendi sınırlarına dikkat etmeleri gerektiğini bizden çok iyi biliyorlar. Biz tehdit dili ile konuşmuyoruz, fakat herhangi bir tehdide yanıt vermeye hazırız ve bunu yaptık." cevabını verdi.