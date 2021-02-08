İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında gündemdeki son gelişmeler hakkında açıklamada bulundu.

İran Nükleer Anlaşması

Hatipzade, İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ilişkin, "ABD akıllanmak isterse onu durdurmayacağız, ancak saygıdeğer Liderimizin dediği gibi, Amerika Birleşik Devletleri'nin pratik eylemini bekliyoruz. Halen nükleer anlaşma üyesiyiz ve ondan kopmadık. Onların nükleer anlaşmaya geri dönüp anlaşma kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmeleri lazım." dedi.

Avrupalıların nükleer anlaşma konusunda sorumluluk sahibi olduğunu belirten Hatipzade, "Dışişleri Bakanı Zarif onlardan görevlerini yerine getirmelerini istedi. Şu anda Avrupalı taraflarla temas halindeyiz ve Avrupa'nın taahhütlerine geri dönmesinin olumlu bir adım olduğuna inanıyoruz." ifadesini kullandı.

İran Yargı Erki Başkanı Reisi'nin Irak ziyareti

Hatipzade, İran Yargı Erki Başkanı Ayetullah İbrahim Reisi'nin bugün yapması beklenen Irak ziyaretini "çok önemli ve stratejik bir ziyaret" olarak nitelendirdi.

İran'dan Macron'un arabuluculuk teklifine yanıt

Sözcü Hatipzade, nükleer anlaşma konusunda ABD-İran arasında arabulucu olmak istediğini belirten Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un teklifiyle ilgili yönelitlen bir soruya, “Buna gerek yok. Uluslararası düzeydeki nükleer anlaşmada her konu yazılmıştır ve anlaşmanın taslağı hazırlanırken cümlelerdeki virgüller bile tartışılmıştır.” yanıtını verdi.