Cenevre Silahsızlanma Konferansı katılımcıları önünde video bağlantısıyla bir konuşma yapan Lavrov, "NATO'nun 'ortak nükleer görevlerini' sürdürmesini kabul edilemez buluyoruz. Bu durum Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması (NPT) ile çelişiyor" dedi.

Lavrov, "ABD, nükleer silahlarını kendi topraklarına geri götürmelidir ve konuşlanma için yapılan altyapılar kaldırılmalıdır" diye konuştu.

"Nükleer" Beşli'nin şu formülü tekrar dile getirmesi gerektiğini düşünüyoruz: nükleer bir savaşın kazananı olmaz, böyle bir savaş asla meydana gelmemeli" diyen Lavrov, "Bu teklifimizi 4 Şubat'ta ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığımız konuşmada tekrar dile getirdim" ifadelerini kullandı.

NATO'nun caydırıcılık politikası kapsamında bulunan 'Nükleer Paylaşım' programı doğrultusunda Almanya, Belçika, Hollanda, İtalya ve Türkiye ABD'nin nükleer silahlarına ev sahipliği yapıyor. Nükleer Paylaşım' programına sadece ABD silah sağlıyor. Bu kapsamda İncirlik Üssü'nde yaklaşık 50 nükleer silah bulunduğu düşünülüyor.

Kaynak: T24