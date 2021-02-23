ABD'nin ihlalleri için Ek Protokol'ü askıya aldık

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Kanun gereği, Ek Protokol'ü durdurduk. Bu girişim, nükleer anlaşmanın 36. maddesi ile tamamen uyumludur. Çünkü ABD Başkanı henüz Washington tarafından yapılan ihlalleri durdurmamıştır” dedi.

Zarif, attığı tweette üç Avrupa ülkesinin (Fransa, Almanya ve İngiltere) yükümlülüklerini yerine getirmemeye devam ettiğini belirterek, “Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) Başkanı Rafael Grossi ile anlaşmamız bizim iyi niyetli olduğumuzu gösteriyor ve tüm telafi edici önlemleden geri dönebiliriz.” ifadesine yer verdi.