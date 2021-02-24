Biden yönetimi ekonomik terörizmi durdurursa...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani bugünkü bakanlar kurulu toplantısında bir konuşma gerçekleştirerek gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEA) arasındaki anlaşmaya değinerek, "İran İslami Şura Meclisi'nin çıkardığı nükleer yasayı yüzde yüz uyguladık ve öyle akıllı bir şekilde hareket ettik ki, Ajans da İran'ın işbirliği yapmak istemediğini söyledi" ifadesini kullandı.

İran’ın her zaman nükleer anlaşmaya bağlı kaldığını belirten Ruhani, “Herhangi bir nedenle taahhütlerimizi azaltabiliriz ancak anlaşmanın özünü kabul ediyor ve onu koruyoruz. Nükleer anlaşmayı koruyan taraf bizdik. İran’a dayatılan 3 yıllık ekonomik savaşta sabrımız olmasaydı şimdi anlaşmadan bir şey kalmamıştı” değerlendirmesini yaptı.

Ruhani sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD ve diğerleri İran'ı işbirliği yapmadığı gerekçesiyle suçlamak istiyordu; ancak UAEA bizim işbirliği yaptığmızı duyurdu. Üç Avrupa ülkesi (Almanya, Fransa ve İngiltere) de bize çok borçludur. Onlar İran’a karşı bir bahane üretmek istiyordu ancak başarısız kaldılar."

Biden yönetiminin ekonomik yaptırımları derhal durdurması gerektiğini vurgulayan Ruhani, "Yeni ABD yönetimi ekonomik terörizmi bir an evvel durdurursa yol açılır. Biz de masaya geçip nükleer anlaşma hakkında konuşacağız, fakat anlaşmaya bir iki madde eklemek söz konusu değil" ifadelerinde bulundu.