Zarif'ten Güney Kore'de bloke edilen İran'ın döviz rezervleri hakkına açıklama

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Güney Kore bankalarında bloke edilen İran'ın döviz rezervlerinin son durumu ile ilgli yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile bu konuda bir telefon görüşmesi yaptım. Bu görüşmede Kang Kyung-wha bu meselenin çözülmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi. Biz de kendi payımıza düşeni yapıyoruz” dedi.

Cevad Zarif, “Bu konudaki mekanizmalar üzerinde anlaşmaya varılmıştır, ancak görünüşe göre Koreliler henüz gerekli izinleri almadılar. Bu nedenle konuyu takip ettiklerini söylüyorlar” ifadesini kullandı.

Zarif ilaveten, “İran’a göre ABD’lilerden izin almaya gerek yok. Ancak Kore tarafı, İran'ın bloke edilen döviz rezervlerini serbest bırakmak için ABD'den izin almaya çalışıyor” ifadesine bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, 24 Şubat'ta Güney Kore Dışişleri Bakanı Kang Kyung-wha ile telefon görüşmesi gerçekleştirmişti.