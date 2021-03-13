Tahran Diyalog Forumu Zarif'in açılış konuşmasıyla başlayacak

İrak Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, 2.Tahran Diyalog Forumu Oturumunun 16 Mart Salı günü İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif’in açılış konuşması ile Dışişleri Bakanlığı Siyasi Araştırmalar Merkezi'nde düzenleneceğini duyurdu.

Said Hatipzade, bu seneki oturumunun pandemi nedeniyle yerli ve yabancı konukların katılımıyla canlı olarak internet üzerinden yapılacağını ifade etti.

Hatipzade söz konusu oturumumda fars Körfezi ve Afganistan dahil Kafkaslar’daki durum ve bu gelişmelerin bölge üzerindeki etkilerinin ele alınacağını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ayrıca, bölge halklarına barış, istikrar, güvenlik ve refah sağlamak için bölge ülkeleri arasında işbirliği yollarının araştırılmasının oturumun gündeminde yer alacağını söyledi.