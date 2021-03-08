ABD yönetimi ile hiçbir temasımız olmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün düzenlediği basın toplantısında basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Afganistan konusunda İran’ın ABD ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soruya Hatipzade, “Ne nükleer anlaşma ne de diğer konular hakkında Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir temasımız olmadı ve olmayacak." yanıtını verdi.

Hatipzade, İran'ın Birleşmiş Milletler'de düzenlenmesi beklenen Afganistan konulu toplantıya katılım için herhangi bir davet almadığını duyurdu.

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