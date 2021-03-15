Petrol yeni haftada Çin'den destek buldu

Petrol fiyatları, Çin’den gelen verilerin koronavirüs sonrası toparlanmaya dair işaretlere eklenmesiyle yeni haftaya yükselişle başladı.

Batı Teksas Petrolü, New York piyasasında yüzde 0,9 yükselirken Brent petrol de yükseldi.

Çin’den gelen verilere göre, yılın ilk iki ayında sanayi üretiminde ve perakende satışlarında yükseliş kaydedildi. Çin’deki toparlanmayla birlikte enerji talebinin artacağına dair beklentiler de güç kazandı.

Ham petrol, aşı gelişmeleri ve OPEC+’ın üretim kesintisi kararıyla 2021’in ilk aylarında kuvvetli bir ralli yaparken Suudi Arabistan’ın petrol üretim tesisine yapılan saldırı da Brent petrolün varil başına 71 dolara ulaşmasında etkili oldu.

Batı Teksas Petrolü (WTI), Nymex piyasasında, Singapur saatiyle 11:52’de yüzde 0,9 yükselerek varil başına 66,19 dolardan işlem görüyor.

Mayıs vadeli Brent petrol, Londra ICE Futures Europe piyasasında, yüzde 0,8 yükselerek varil başına 69,78 dolara ulaştı.

Kaynak: Bloomberg