İran Dışişleri Sözcüsü Al Jazeera'ya konuştu

İtan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Hatipzade, İran'la yapılan nükleer anlaşma hakkında, "İran'ın nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerine geri dönmesi, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinin yükümlülüklerine geri dönmesine bağlıdır." dedi.

Diplomatik yolun nükleer sorunu çözmenin en iyi yöntem olduğunu ve İran'ın herhangi bir pratik girişime uygun şekilde karşılık vereceğini belirten Hatipzade, ilk önce nükleer anlaşmaya geri dönüp ardından müzakere masasına oturması gereken tarafın ABD olduğunu vurguladı.

Hatipzade, ABD politikasında herhangi bir değişiklik olmadığını ifade ederek, ABD'nin nükleer anlaşmadan hiçbir ülke ile müzakere etmeden tek taraflı olarak çekildiğini hatırlattı.

Bölgesel meselelere de değinen Hatipzade, İran'ın Suudi hükümetinin Yemen kuşatmasını ve ona karşı savaşı sona erdireceğini umduğunu ve Suudi Arabistan dahil tüm ülkelerin Yemen halkının acılarını sona erdirmek için birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

İranlı Sözcü, Tahran'ın gerçek bölgesel diyalog istediğini ve Suudi Arabistan'ın bunu bir tehdit olarak görmemesi gerektiğini söyleyerek Yemen'deki sorunlardan Suudi hükümetinin ve müttefiklerinin askeri saldırganlığını sorumlu tuttu.

Irak'taki saldırıları "şüpheli" olarak nitelendiren Hatipzade, saldırılarda özellikle Siyonist Rejim'in rolü olduğuna dair işaretler olduğunu aktardı.

Said Hatipzade, "Umman, Katar ve Kuveyt ile ilişkilerimiz gayet iyidir ve BAE ile de ekonomik ilişkilerimiz iyi seviyede." diye konuştu.