Mehr Haber Ajansı Türkçe Servisi İran'daki güncel olaylar hakkında çeşitli haberler yayınladı. İşte son 24 saatte İran'da yaşanan gelişmeler.

ABD yönetimi ile hiçbir temasımız olmadı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün düzenlediği basın toplantısında basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD yönetimi ile müzakere konusu

Afganistan konusunda İran’ın ABD ile görüşüp görüşmediğine ilişkin bir soruya Hatipzade, “Ne nükleer anlaşma ne de diğer konular hakkında Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir temasımız olmadı ve olmayacak." yanıtını verdi.

'Afganistan bizim için çok önemli'

Hatipzade, İran'ın Birleşmiş Milletler'de düzenlenmesi beklenen Afganistan konulu toplantıya katılım için herhangi bir davet almadığını açıklayarak, "Afganistan’a ilişkin görüşümüz dostluğa dayanıyor. Afganistan bizim için çok önemli ve pazalık konusu değil." dedi.

İran Nükleer Anlaşması

Zarif’in “İran kısa süre içinde ‘yapıcı ve somut’ bir eylem planı sunacak” şeklindeki paylaşımı hakkında Hatipzade, “Nükleer anlaşmada kalan taraflarla yakın görüşmelerimiz var. İran’da söz konusu anlaşma ile ilgili bazı konular değerlendiriliyor. Zarif'in tweet'i de buna dayanıyordu. Konu sonuca varıldıktan sonra detaylar açıklanacak." ifadesini kullandı.

Nükleer anlaşmaya dönmenin kolay bir yolu var

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, Norveç'in Suriye ve Irak özel temsilcisi Herald Stad ile görüştü.

Bu görüşmede nükleer anlaşmanın yanı sıra Irak ve Suriye'nin son durumu ve bölgesel konular ele alındı.

Nükleer anlaşma meselesini Batı Asya'nın sorunlu bölgesindeki en büyük diplomatik başarı olarak nitelendiren Irakçi, "ABD, nükleer anlaşmaya dönme iddiasında kararlıysa bunun kolay bir yolu var. Bu ülke İran'a yönelik tüm yaptırımları sona erdirip çekildiği anlaşmaya geri dönebilir."dedi.

Irakçi, "İran, ABD eylemlerinin doğrulanmasının ardından nükleer anlaşmadaki bütün yükümlülüklerini yerine getirecek." ifadesini kullandı.

İran donanmasına yerli hoverkraft aracı teslim edilecek

İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Hüseyin Hanzadi, dün basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "İnşaallah önümüzdeki yılda (Hicri Şemsi 1400 yılı) ülkenin ilk yerli hoverkraft aracı deniz kuvvetlerine teslim edilecek." dedi.

Tuğamiral Hanzadi, İran ve Rus donanmalarının Şubat ayında Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nun kuzeyinde düzenlediği ortak askeri tatbikata ilişkin, "Bu tatbikat ülke ve dünya basınında geniş yankı buldu. Bu hem ülke hem de silahlı kuvvetler için çok etkili ve umut vericiydi. Ortak tatbikat dost ve komşu ülkelere barış ve dostluk mesajı verirken düşmanlarımıza da İran’ın gücünü göstermiştir." ifadelerinde bulundu.

İran'da bugünkü korona vaka ve vefat sayısı açıklandı

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 99 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 8 bin 313 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 60 bin 786'ya vaka sayısının da 1 milyon 698 bin 5'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 804'ünün durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşen hasta sayısının da 1 milyon 449 bin 350'ye ulaştığı bilgisini verdi.