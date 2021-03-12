Salgın nedeniyle kapalı olan Tokyo Camii yeniden ibadete açıldı

Salgın tedbirleri hafifletilerek hayatın normale döndürülmeye çalışıldığı Japonya'da Tokyo Camii de cemaatine kavuştu.
Covid-19 salgında halkın bir araya geldiği çoğu etkinliğin durdurulmasıyla faaliyetine 2020 yılının aralık ayı sonunda ara verilen cami, cemaati için kapılarını 2,5 ay sonra cuma namazında açtı.
Camiye ateşleri ölçülerek alınan cemaat, kendilerine verilen tek kullanımlık seccadeler üzerinde aralıklarla saf tuttu.
Japonca, Arapça, İngilizce ve Türkçe verdiği hutbede "Fatiha Suresi"nin manasını anlatan Tokyo Camii İmam Hatibi Muhammed Rifat Çınar, cuma namazını kıldırdı.
TRT Haber
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