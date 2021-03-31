  1. Kültür
31 Mar 2021 16:32

YouTube İran'ın Press TV kanalının hesabını dondurdu

YouTube İran'ın Press TV kanalının hesabını dondurdu

ABD merkezli sosyal medya devi You Tube, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "Topluluk Kuralları İhlali" gerekçesiyle dondurdu.

ABD merkezli sosyal medya devi You Tube, İran'ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV'nin hesabını, "Topluluk Kuralları İhlali" gerekçesiyle dondurdu.

You Tube'un sayfa kapatılmadan önce herhangi bir uyarı yapmadığı bildirildi.

YouTube geçen sene Eylül ayında da Press TV'nin hesabını askıya almıştı. Buna tepki gösteren Press TV'den yapılan açıklamada, söz konusu kararın ifade özgürlüğüne saldırı ve sansür anlamına geldiği belirtilmişti.

İran medyasına göre Press TV'nin YouTube hesabı yedinci kez kapatılmıştır.

News Code 1893368

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