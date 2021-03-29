Dışişleri Bakanı Zarif Tacikistan'da

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, iki günlük bir ziyaret için 28 Mart Pazar akşamı Tacikistan'a geldi.

Muhammed Cevad Zarif, Tacikistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Muzaffer Hüseyinzoda tarafından Duşanbe havaalanında resmen karşılandı.

Bakan Zarif, burada yaptığı açıklamada, Duşanbe'de düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılacağını belirterek, bu kentte bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Afganistan konusuna dair Zarif, "İran İslam Cumhuriyeti'nin amacı, Afganistan'da kalıcı barışın sağlanmasına yardımcı olmak ve çatışmayı sona erdirmektir." dedi.

Bakan Zarif, Tahran-Duşanbe ilişkileri hakkında, "İran ile Tacikistan arasındaki ilişkiler geçmişe dayanan kardeşçe ilişkilerdir. Bu gezi ile tüm alanlardaki işbirliğinin güçlenmesini umut ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, dün kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Duşanbe'de düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere Tacikistan'a gideceğini duyurmuştu.

Zarif'in başkent Duşanbe'de üst düzey Tacik yetkililer de bir araya geleceğini belirten Hatipzade'nin paylaşımında, "Ortak medeniyet, tarih ve kültür mirası aynı dil ve dine sahip olan İran ve Tacikistan arasında ayrılmaz bir bağ oluşturmuştur." ifadesi kullanıldı.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci, Türkiye’nin öncülüğünde Afganistan ve Türkiye arasında 2011 yılında başlatılan bölgesel bir işbirliği platformudur.

Bu platform ile Afganistan'da ve bölgede istikrar, barış ve refahın arttırılması amaçlanmış, bir siyasi diyalog ortamı kurulmaya çalışılmıştır.

''Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'' Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmış, dönem başkanlığı da Tacikistan’a devredilmişti.