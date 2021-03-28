Dışişleri Bakanı Zarif, Tacikistan'a gidecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'in Duşanbe'de düzenlenecek Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci 9. Bakanlar Konferansı'na katılmak üzere yarın Tacikistan'a gideceğini duyurdu.

Zarif'in başkent Duşanbe'de üst düzey Tacik yetkililer de bir araya geleceğini belirten Hatipzade'nin paylaşımında, "Ortak medeniyet, tarih ve kültür mirası aynı dil ve dine sahip olan İran ve Tacikistan arasında ayrılmaz bir bağ oluşturmuştur." ifadesi kullanıldı.

Asya'nın Kalbi-İstanbul Süreci, Türkiye’nin öncülüğünde Afganistan ve Türkiye arasında 2011 yılında başlatılan bölgesel bir işbirliği platformudur.

Bu platform ile Afganistan'da ve bölgede istikrar, barış ve refahın arttırılması amaçlanmış, bir siyasi diyalog ortamı kurulmaya çalışılmıştır.

''Asya'nın Kalbi - İstanbul Süreci 8. Bakanlar Konferansı'' Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde İstanbul’da yapılmış, dönem başkanlığı da Tacikistan’a devredilmişti.