  1. Kültür
1 Nis 2021 12:54

Mevlana'nın "Neyname" isimli mesnevisi Türkiye dergisinde yayınlandı

Mevlana'nın "Neyname" isimli mesnevisi Türkiye dergisinde yayınlandı

İran klasik edebiyatının en büyük şairlerinden Mevlana'nın "Neyname" isimli eseri Türk Prof.Dr. Nimet Yıldırım tarafından Türkçe'ye çevirilerek Türkiye'nin Dil ve Edebiyat dergisinde yayınlandı.

İran klasik edebiyatının en büyük şairlerinden Mevlana'nın 18 beyitten oluşan "Neyname" isimli mesnevisi Prof.Dr. Nimet Yıldırım tarafından Türkçe'ye çevirilerek Türkiye'nin Dil ve Edebiyat adlı dergisinin 148. sayısında yayınlandı. 

Mevlana kimdir?

Dünyayı, “ruhun bedende hapsolduğu geçici bir durak” olarak tanımlayan Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh kentinde doğdu. 30 Eylül 1207’de doğan Mevlana, Belh’den göçettikten sonra 21 yaşına geldiğinde, Selçuklu İmparatorluğu döneminde Konya’ya yerleşti. Hayatının geri kalanını burada geçirdi. 17 Aralık 1273’de Konya’da vefat etti.

News Code 1893382

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