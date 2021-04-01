Mevlana'nın "Neyname" isimli mesnevisi Türkiye dergisinde yayınlandı

İran klasik edebiyatının en büyük şairlerinden Mevlana'nın 18 beyitten oluşan "Neyname" isimli mesnevisi Prof.Dr. Nimet Yıldırım tarafından Türkçe'ye çevirilerek Türkiye'nin Dil ve Edebiyat adlı dergisinin 148. sayısında yayınlandı.

Mevlana kimdir?

Dünyayı, “ruhun bedende hapsolduğu geçici bir durak” olarak tanımlayan Mevlânâ Celaleddin-i Rumî, Afganistan toprakları içerisinde yer alan Belh kentinde doğdu. 30 Eylül 1207’de doğan Mevlana, Belh’den göçettikten sonra 21 yaşına geldiğinde, Selçuklu İmparatorluğu döneminde Konya’ya yerleşti. Hayatının geri kalanını burada geçirdi. 17 Aralık 1273’de Konya’da vefat etti.