İran Ordusu'ndan 'İslam Cumhuriyeti Günü' mesajı

İran Ordusu İslami Cumhuriyet'in referandumla kabul edildiği gün olan "1 Nisan İran İslam Cumhuriyeti Günü” dolayısıyla yazılı açıklama yayınladı.

İRNA'ya göre, dün yayınlanan bildiride şunları kaydedildi:

Bugün, şahlık despot rejimine, basiretli kadın ve erkeklerin son verdiği ve İran İslam Cumhuriyeti kutsal düzene maksimum oy verdiği, muazzam ve şanlı İslam inkılabının müstekbir düşmanları ve komplolarına karşı durarak, inkılap treninin bağımsızlık ve özgürlüğün görkemli yolunda ilerlemesini sağladıkları günü hatırlatıyor.

İran İslam Cumhuriyeti ordusunun bildirisinin devamında şanlı İslam inkılabının, aziz halkın çeşitli kesimlerinin inkılapçı ve bilinçli hareketi ile hş 1358 yılı 12 Ferverdin gününde tespit edildiği ve yücelmek ve iftihar yolunu izlediği, 8 yıllık dayatma savaş, zalimane yaptırımlar ve çeşitli siyasi, kültürel komplolar ve askeri tehditler gibi büyük olayları geride bırakarak gurur ve ihtişam zirveleri fethettiği belirtiliyor.

İslam inkılabının İmam Humeyni'nin –ra- liderliğinde muazzam zaferi ardından hş 1358 (miladi 1979) yılı Ferverdin ayında İslam Cumhuriyeti referandumu ülke çapında düzenlendi.

Yapılan referandum sonucu hş 12 Ferverdin 1358 (1 Nisan 1979) tarihinde açıklandı, buna göre referanduma katılabilen seçmenlerin yüzde 98'i İslam Cumhuriyeti nizamına evet oyu verdi.