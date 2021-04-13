Zarif ve Lavrov arasında kritik görüşme

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran’da bulunan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüştü.

Taraflar, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyerek basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

Görüşmenin en önemli gündem maddesi Tahran ile Moskova arasındaki uzun vadeli işbirliği anlaşması olacak.

Zarif-Lavrov görüşmesinde nükleer anlaşma başta olmak üzere ikili ilişkileri, bölgesel ve uluslarası konular da masaya yatırılacak.

Rus bakan Lavrov, Tahran ziyareti öncesi yaptığı açıklamada, İran ile ilişkilerin Rusya’nın dış politika önceliklerinden olduğunu söyledi.