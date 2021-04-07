Zarif, Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile görüştü

Orta Asya turu kapsamında Nur-Sultan’da bulunan İran Dışişleri Bakanı Zarif, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile görüştü.

Bu görüşmede Zarif, Kazakistan'ı Hazar Denizi'ne kıyıdaş dost ve komşu ülkelerden biri olarak nitelendirdi.

İran ile Kazakistan’ın bölgesel ve uluslararası konulardaki yakın tutumunun önemine değinen Zarif, iki ülke arasındaki ilişkileri sürdürmek ve derinleştirmek için kalıcı işbirliğinin yollarını bulmanın gerekli olduğunu belirtti.

Kazakistan Cumhurbaşkanı da bu görüşmede, ülkesinin İran’la sahip olduğu tarihi bağlara işaretle, karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

İran’ın Kazakistan için “kilit ortak” olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tokayev, ekonomik ve siyasi alanındaki ilişkilerin kapsamlı bir şekilde geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Söz konusu görüşmede ayrıca, İran nükleer anlaşması başta olmak üzere Afganistan'daki barış süreci, Suriye konulu Astana süreci ve Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA/AİGK) ile ilgili konular masaya yatırıldı.

Cevad Zarif, bu sabah Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile bir araya gelerek, ikili ilişkileri görüştü.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, dün Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile görüşmüştü.

Zarif, önceki gün Orta Asya ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Taşkent'te Özebakistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelmişti.