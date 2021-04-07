Zarif, Kazak mevkidaşı Tileuberdi ile görüştü

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Kırgızistan temaslarının ardından Orta Asya turunun üçüncü durağı olan Nur-Sultan'da Kazakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mukhtar Tileuberdi ile görüştü.

Görüşmenin ardıdnan iki bakan “İran-Kazakistan İkili İşbirliği Eylem Planı”na imza attı.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, dün Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile görüşmüştü.

Cevad Zarif, Orta Asya ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Taşkent'te Özebakistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov ile bir araya gelmişti.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Zarif'in Orta Asya Cumhuriyetlerine ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Hatipzade'nin paylaşımında, "Ortak medeniyet, tarih ve kültürl bağlara sahip olduğumuz Orta Asya bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesi her zaman İran'ın ana önceliklerinden biri olmuştur." ifadesine yer verilmişti.

İranlı sözcü, Zarif’in 5-8 Nisan'da Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti.