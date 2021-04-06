Zarif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile görüştü

Orta Asya turu kapsamında Bişkek’te bulunan İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü.

İkili ilişkilerin ele alındığı görüşmede taraflar, siyasi, ticari, ekonomik, kültürel, insani ve yatırım alanındaki işbirliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Bu görüşmede Zarif, İran’ın Kırgızistan ile arasındaki tarihi ve kültürel bağlara değinerek, iki ülkenin çeşitli alanlarda ilişkilerini güçlendirme potansiyeline sahip olduğunu söyledi.

Zarif, Tahran'ın İran-Kırgızistan 13. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu toplantısına ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu belirtti.

Zarif ayrıca, Kırgızistan'da güvenlik ve istikrarın korunmasının İran için büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Sadır Caparov da iki ülke arasındaki yüksek düzeydeki siyasi ilişkilere dikkat çekerek, ülkesinin yatırım alanı dahil olmak üzere İran ile ticari ve ekonomik ilişkileri güçlendirmek istediğini ifade etti.

Caparov, Kovid-19’a karşı mücadelede İran'ı ülkesine verdiği destekten dolayı takdir etti.

Öte yandan Muhammed Cevad Zarif, bu sabah Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile bir araya gelerek, ikili ilişkileri görüştü.

Dışişleri Bakanı Zarif, dün Orta Asya ülkelerini kapsayan ziyaretinin ilk durağı olan Taşkent'te üst düzey Özbek yetkililerle temaslarda bulunmuştu.

Daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, kişisel Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Dışişleri Bakanı Zarif'in Orta Asya Cumhuriyetlerine ziyaret gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Hatipzade'nin paylaşımında, "Ortak medeniyet, tarih ve kültürl bağlara sahip olduğumuz Orta Asya bölgesi ile ilişkilerin geliştirilmesi her zaman İran'ın ana önceliklerinden biri olmuştur." ifadesine yer verilmişti.

İranlı sözcü, Zarif’in 5-8 Nisan'da Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan ve Türkmenistan'a ziyaret gerçekleştireceğini bildirmişti.