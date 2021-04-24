Afganistan Dışişleri Bakanı koronaya yakalandı

Sputnik'e göre, Afganistan Dışişleri Bakanı Hanif Atmar, Twitter üzerinden korona testinin pozitif çıkması nedeniyle Türkiye-Afganistan-Pakistan Üçlü Dışişleri Bakanları Toplantısı'na fiziksel olarak katılamadığını duyurdu.

Dün İstanbul'un ev sahipliğinde gerçekleşen Üçlü Dışişleri Bakanları toplantısında ortak bir bildiri kabul edildi. Bildiride, İstanbul Konferansı'nın taraflarla yapılan kapsamlı istişarelerin ardından anlamlı ilerleme sağlanması için şartların daha elverişli hale geleceği ileri bir tarihe ertelendiğini hatırlatılarak tüm taraflara, özellikle Taliban'a Afgan halkının, bölgenin ve uluslararası toplumun arzuladığı barışı sağlayacak kapsayıcı ve müzakere edilmiş bir uzlaşıya bağlılığını teyit etmeleri çağrısı yapıldı.