Zarif, Pakistanlı mevkidaşı ile görüşmesini değerlendirdi

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, attığı bir tweette Pakistanlı mevkidaşı Şah Mahmud Kureyşi ile görüşmesini değerlendirdi.

Zarif’in attığı tweette şu ifadelere yer verildi:

“Dost ve Kardeşim Şah Mahmud Kureyşi ile Tahran’da güzel bir görüşmemiz oldu. Görüşmede İran ile Pakistan arasında yeni bir sınır kapısı açtık. Sınırlar arasında pazarlar kurmak için bir mutabakat zaptı imzaladık. Afganistan, Filistin, çok taraflılık ve İslamofobi ile mücadele konularında ikili işbirliğini ve bölgesel koordinasyonu artmak için anlaştık.”