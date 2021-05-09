İran'ın Ankara Büyükelçiliği AA'nın iddiasını yalanladı

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı'nın İran'ın Suriye'den Yemen'e asker gönderdiği iddiasını yalanladı.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin twitter hesabından yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara büyükelçiliği olarak, Anadolu Ajansı'nın İranlı kuvvetlerin Suriye'den Yemen'e milis kuvvet naklettiğine dair yayınladığı haberi tamamen yalanlıyor ve bu iddianın sahadaki gerçekler hakkında bilgi eksikliğinin bir işareti olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu yanlış iddia, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkına karşı feci ve insanlık dışı savaşa yaklaşımıyla çelişiyor. İran İslam Cumhuriyeti her zaman bu savaşa son verilmesi çağrısında bulunmuş ve BM'nin siyasi çözüm bulma çabalarını desteklemiştir." denildi.

Anadolu Ajansı geçtiğimiz günlerde Suriye'de konuşlanmış İran kuvvetlerinin Suriyeli gençleri ülkede savaşmaları için Yemen'e gönderdiğini iddia etmişti.