İran'ın Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, “Dünya Kudüs Günü”nü anmak amacıyla düzenlenen kültürel bir tören sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “İran her zaman barış ve dostluğun destekçisi olmuştur. Dolayısıyla bölgedeki komşu ve Müslüman ülkelerle her türlü anlaşmazlığın çözümünü memnuniyetle karşılıyoruz” dedi.

İran’ın bölgede gerginlik olmaması için bölge ve İslami ülkelerle ilişkilerini geliştirmekten yana olduğunu belirten Mescidi, “İran ile gerilimleri çözmek için komşu ülkeler ve bölgede yeni bir yaklaşım oluşturulmuştur. Bunu memnuniyetle karşılıyoruz ve başarıya ulaşmasını temenni ediyoruz” ifadesini kullandı.

Mescidi, Irak’ın da bu konuda olumlu ve yapıcı bir rol oynayabilmesini olumlu karşıladıklarını belirtti.

İranlı büyükelçi Viyana’daki nükleer anlaşma görüşmelerine ilişkin olarak “Bu konuda ABD’nin nükleer anlaşmaya dönmesi, yaptırımları kaldırıması, anlaşma çerçevesinde hareket ederek çalışmalarına devam etmesini istiyoruz. İran’a yönelik tüm yaptırımlar kaldırılmalı. Bu durumda biz de tüm yükümlülüklerimizi yerine getirmeye hazırız” ifadelerinde bulundu.