Neden AA İran'la ilgili asılsız haberler yayınlıyor?

Günümüz iletişim çağında medyanın kamuoyu üzerindeki gücü ve etkisi belirgindir. Medya kuruluşları bu iletişim platformunu kendi görüşlerini ve tutumlarını empoze edebilmek için bir kaldıraç olarak kullanıyor. Aslında medya kuruluşları kendi medya propagandası doğrultusunda gücünü gösterme aracı haline gelmiştir. Bunu Batı medyasının son 42 yılda İran'a karşı yürüttüğü karalama kampanyalarında görebiliriz. Onlar İslam Devrimi zaferinden beri İran’ı karalamak için uğraşıyor.

Ne yazık ki bazı Türk medya kuruluşları da bundan istisna değil. Son yıllarda, bazı Türk medya kuruluşları kasıtlı olarak İran’la ilgili çoğunlukla olumsuz ve sahte haberler yayınlamaktadır. AA medya kuruluşu 100 yılı aşkın bir süredir hebercilik alanında faaliyet yapmaktadır. Bu haber ajansı, Anadolu halkının sesi olma amacıyla kurulmasına rağmen, bazen basın ahlakı ve iyi niyet kurallarına uymayan gerçek dışı haberler yayınlamaktır.

Türkiye, İran ile tarihsel ve kültürel açıdan pek çok benzerliği olan ülkelerden biridir ve her iki ülke siyasi, ekonomik ve gelişmeler açısından birbirini derinden etkilemiştir.

AA’nın bu haberlerinin küçük bir bir örneği ise, geçen hafta İran'ın Yemen'deki Husileri güçlendirmek için Deyr ez Zor'dan Yemen'e 120 Suriyeli asker gönderdiğini iddia eden bir haberi servis etmesidir.

Böyle bir durumda, Türk medyasının dost ve komşu bir ülke olan İran hakkında inandırıcı ve doğru haberlere yer vermesi beklense de, Anadolu Haber Ajansı daha çok sahte haberler yayma konusunda ısrarcıdır.

AA’nın bu haberlerinin küçük bir bir örneği ise, geçen hafta İran'ın Yemen'deki Husileri güçlendirmek için Deyr ez Zor'dan Yemen'e 120 Suriyeli asker gönderdiğini iddia eden bir haberi servis etmesidir.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği, Anadolu Ajansı'nın İran'ın Suriye'den Yemen'e asker gönderdiği iddiasını yalanladı.

Büyükelçiliği'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara büyükelçiliği olarak, Anadolu Ajansı'nın İranlı kuvvetlerin Suriye'den Yemen'e milis kuvvet naklettiğine dair yayınladığı haberi tamamen yalanlıyor ve bu iddianın sahadaki gerçekler hakkında bilgi eksikliğinin bir işareti olduğuna inanıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, "Bu yanlış iddia, İran İslam Cumhuriyeti'nin Yemen halkına karşı feci ve insanlık dışı savaşa yaklaşımıyla çelişiyor. İran İslam Cumhuriyeti her zaman bu savaşa son verilmesi çağrısında bulunmuş ve BM'nin siyasi çözüm bulma çabalarını desteklemiştir." denildi.

İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nin AA’nın sahte haberini yalanlamasına rağmen akıllara şu soruları getiyor: Türk hükümetine yakın bir mecra olarak bilinen Anadolu Ajansı'nın bu gibi haberleri servis etmekten çıkarları ne olabilir? Bu gibi sahte haberlerin, Türkiye ve İran arasındaki ilişkileri kötü etkilemekten başka bir sonucu olabilir mi? Acaba AA’da İran konusunda servis edilen haberler yayınlanmadan önce hiç dikkate alınıyor mu?

Medyanın asıl görevi bir haberi istediği şekilde değil, doğru olanı yansıtmasıdır.

Türk medyasından iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmemesi için İran ile ilgili doğru haberlere yer verme konusunda daha gayretli davranması beklenmektedir.