Tahran'dan Fas'ın İran iddiasına tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Fas Dışişleri Bakanı'nın Siyonist Rejim Lobisi AIPAC üyeleriyle görüşmedeki İran karşıtı iddialarına tepki gösterdi.

Said Hatipzade, “Fas hükümeti bölgesel sorunları çözemediği için, barbar Siyonist Rejim’i destekleyerek İran’a karşı mesnetsiz iddialarını tekrarlıyor.” dedi.

Fas hükümetinin mesnetsiz İran iddiasıyla Filistin davasına sadık olanlara karşı çıkıp ABD ve Siyonist Rejim’in bölgedeki planlarına yardım etmeye çalıştığını belirten Hatipzade, “Şu anda Kudüs Komitesi'ne başkanlık eden Fas hükümetinin, İslam dünyasının her zamankinden daha birliğe ihtiyaç duyduğu bir dönemde, İslam ümmetinin düşmanlarına yardım etmek için dikkatleri İslam dünyasının ana meselesi olan Kutsal Kudüs’ten ve Filistin halkının haklarını savunmaktan dağıtması çok üzücüdür” ifadelerinde bulundu.