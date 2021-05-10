Kerbela'da İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıyı kınıyoruz

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemdeki son gelişmeleri değerlendirdi.

Irak'ta İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı

Hatipzade, Irak’ın Kerbela kentinde bir grup provokatör tarafından İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıya dair, "Irak'taki diplomatik mekanlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve Bağdat hükümetinden İran'ın diplomatik mekanlarını koruma görevini yerine getirmesini istiyoruz." dedi.

Hatipzade, "Dün gece Dışişleri Bakanlığı Irak'ın Tahran'daki Büyükelçiliği'ne bir protesto notu sundu. Irak hükümetinden bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Tahran-Riyad arasındaki görüşmeler

İran ile Suudi Arabistan’ın Bağdat'ta görüşmeler yaptığı ile ilgili haberler konusunda Hatipzade, “Görüşmelerin amacı ikili ve bölgesel meseleleri ele almaktır. Bu görüşmeleri her düzeyde ve her şekilde memnuniyetle karşılıyoruz ve bu bizim yeni politikamız değil.” değerlendirmesinde bulundu.

Yahoo News'un Şehit Süleymani suikastı haberi

İranlı Sözcü, Yahoo News'un Şehit Süleymani suikastında Siyonist Rejim ile IKBY’nin oynadığı rolü ile ilgili haberine değinerek, "Şehit Süleymani davası yargı ve uluslararası mecralardan takip ediliyor. Bizim tutumumuz aynı, bu korkakça olayda doğrudan veya dolaylı olarak rolü olanların kesinlikle cezai ve adli sorumlulukları vardarı." ifadelerini kullandı.

ABD donanmasının İran iddiası

Arap Denizi'nde silah taşıyan İran'a ait bir geminin ele geçirdiklerini ileri süren ABD donanmasının iddiasına yanıt veren Hatipzade, "İran'ın Yemen'de sadece diplomatik varlığı var. Bu iddia gerçeği yansıtmıyor. Yemen krizinin çözümü askeri yöntem değil. Sorunun siyasi ve diplomasi yoluyla çözüleceğini defalarca vurguladık ve bu konuda dört maddelik planımızı sunduk." açıklamalarında bulundu.

Dışişleri Bakanı Zarif'in BAE ziyareti gündemde

Hatipzade, Dışişleri Bakanı Zarif'in BAE ziyaretinin gündemde olduğunu açıklayarak, "BAE ile diplomatik ilişkilere sahibiz ve bölgedeki ana ticaret ortaklarımızdan biridir. Geçtiğimiz yıl iki ülke arasında çok sayıda görüşme yapıldı. Zarif'in ziyareti gündemde ve bu geziyi uygun bir zamanda yapacak." diye konuştu.

'Müzakere ekibinin karar verme yetkisi yoktur ve kararlar Tahran'da alınır'

İranlı başmüzakereci Abbas Irakçi’nin Japonya merkezli NHK televizyon kanalına verdiği röportajda UAEA ile sağlanan uzlaşıda tanınan sürenin uzatılmasıyla ilgili ifadelerine dair Hatipzade, şunları kaydetti:

"Irakçi'nin sözleri meclisin çıkardığı nükleer yasasının bağlayıcı olduğu ve uzlaşının 21 Mayıs'ta sona ereceği yönündedir. Doğal olarak Viyana'daki nükleer anlaşma görüşmelerini sonuçlandırmak için acelemiz yok ve nükleer müzakerelerin yıpratıcı hale gelmesine izin vermeyiz. Irakçi’nin söylediği gibi Tahran'ın onayıyla UAEA müfettişlerinin denetlemeleri ile ilgili süre uzatulabilir. Tabii ki müzakere ekibinin karar verme yetkisi yoktur ve kararlar Tahran'da alınır."

Viyana'daki görüşmelerde son durum

Viyana'da yürütülen nükleer görüşmelerle ilgili bir soruya Said Hatipzade, "Viyana görüşmeleri nükleer meselesi ve yaptırımların kaldırılmasıyla ilgili taslak hazırlama aşamasına girdi ve çeşitli ayrıntılarla karşı karşıya. Bu ayrıntılar konuyu kamuoyuna açıklamamıza izin vermiyor." yanıtını verdi.