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10 May 2021 10:54

Kerbela Polis Şefi'nden İran konsolosluğu ile ilgli açıklama

Kerbela Polis Şefi'nden İran konsolosluğu ile ilgli açıklama

Kerbela Polis Şefi Ahmed al-Zavini Kerbela’da durumun kontrol altında olduğunu ve bu kentteki İran konsolosluk binasının güvenlikte olduğunu duyurdu.

Sumerria News’un haberine göre, Kerbela Polis Şefi Ahmed al-Zavini Kerbela’da durumun kontrol altında olduğunu ve bu kentteki İran konsolosluk binasının güvenlikte olduğunu duyurdu.

Kerbela'da aktivist İhab El Vazni uğradığı saldırı sonucu ölmesinin ardından katillerin bulunması talebiyle Kerbela, Divaniye, Zikar ve Bağdat’ta gösteriler düzenlendi.

Kerbela’da İran konsolosluğu önünde düzenlenen eylem sırasında bir grup provokatörün konsolosluk binasını ateşe verdiği açıklandı.

Irak hükümeti de faillerin yakalanması için askeri güçlerin seferber olduğunu bildirdi.

News Code 1894233
https://tr.mehrnews.com/news/1894233/

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