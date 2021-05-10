Kazımi: İran Irak hükümetini destekliyor

Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi, Katar merkezli Al Jazeera TV kanalına verdiği röportajda gündemi değerlendirdi.

Kudüs'teki olaylarıa ilişkin Kazımi, Siyonist güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere yönelik saldırısını kınayarak, böyle bir rejimle ilişkilerin kurulması ve normalleştirilmesinin kabul edilemez bir girişim olduğunu söyledi.

Kazımi İran'la ilgili olarak, "İranlılar gerçekçi olduklarını kanıtladılar. İran Irak hükümetini destekliyor ve ülkemizde hükümetlerin zayıflamasına engel olmya çalışıyor." dedi.

Irak başbakanı, İran'ın daha önce de Irak'ın stratejik ortağı olarak belirterek İran'ın, Irak'ta terör örgütü IŞİD'e karşı verilen mücadeledeki yardımlarına da teşekkür etti.