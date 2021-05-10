Irak'ın Tahran Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Irak’ın Tahran Büyükelçisi, Kerbela’daki İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Dışişleri Bakanlığı Protokol İşleri Dairesi Genel Müdürü, Irak'ın Tahran Büyükelçisi ile yaptığı görüşmede, isyancıların İran Başkonsolosluğu'na saldırısını kınadı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İranlı yetkili bu görüşmede İran Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırıyı kınayarak, İran'ın diplomatik binalarını 1963 Viyana Konsolosluk Sözleşmesi uyarınca korumak için Irak hükümetinin güvenlik önlemlerinin sürdürülmesi çağrısında bulundu.

Iraklı Büyükelçi, bu görüşmede “Bağdat hükümeti ev sahibi ülke olarak Konsolosluk Sözleşmesi çerçevesinde konsolosluk binasının güvenliğini sağlamakta yükümlüdür.” dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, bugün sabah saatlerinde düzenlediği haftalık basın toplantısında, Irak’ın Kerbela kentinde bir grup provokatör tarafından İran Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı hakkında, "Irak'taki diplomatik mekanlarımıza yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor ve Bağdat hükümetinden İran'ın diplomatik mekanlarını koruma görevini yerine getirmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Hatipzade, "Dün gece Dışişleri Bakanlığı Irak'ın Tahran'daki Büyükelçiliği'ne bir protesto notu sundu. Irak hükümetinden bu alandaki sorumluluklarını yerine getirmesini bekliyoruz." şeklinde konuştu.