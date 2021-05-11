Devrim Muhafızları'ndan Amerikan Donanması'na sert uyarı

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri, Pentagon’un “Fars Körfezi'nde İran’a ait 13 botun, 7 Amerikan savaş gemisini taciz ettiği” yönündeki iddialarını yalanladı.

Konuyla ilgili Devrim Muhafızları’ndan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran devriye botları 10 Mayıs tarihinde Hürmüz Boğazı'ndaki ülke karasularında görev yaparken Amerikan savaş gemilerinin helikopter uçurtma, işaret fişeği ve amaçsız ateş aşma gibi profesyonel olmayan provokatif eylemleriyle karşılaşıyor. Onlara denizcilik kuralları çerçevesinde hukuki mesafeye dikkat edilirken tehlikeli ve profesyonel olmayan davranışları konusunda uyarı yapıldı. Amerikan savaş gemileri uyarının ardından davranışlarını düzelterek bölgeden uzaklaşmıştır."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü’nin ileri sürdüğü iddiaların temelsiz olduğu kaydedilen açıklamada, “Amerika, gayri meşru varlıkları nedeniyle bölgede özellikle Hürmüz Boğazı ve Fars Körfezi’nde güvenlik sorunu ve tehdit haline gelmiştir.” denildi.

Açıklamada, “Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi’nde görevini yapan İran Deniz Kuvvetleri, yabancı güçlerin özellikle ABD’ye ait terör filosunun bu hassas bölgenin deniz güvenliğini tehlikeye sokma ve profesyonel olmayan provokatif eylemlerini kırmızı çizgisi olarak görmektedir. Ayrıca Hürmüz Boğazı ile Fars Körfezi’ndeki misyonlarını huzur ve güven içinde sürdürürken düşmanın her türlü yanlış hesaplamalarına kararlı ve cesurca yanıt vermeye hazırdır.” belirtildi.

Pentagon'dan dün yapılan açıklamada, Fars Körfezi'nde İran Devrim Muhafızları'na ait 13 botun, 7 Amerikan savaş gemisini 'taciz ettiği' öne sürülmüştü.