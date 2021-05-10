İran Devrim Muhafızları'ndan Kabil'deki okul saldırısına kınama

İran Devrim Muhafızları yayınladığı yazılı açıklamada, Afganistan'ın başkenti Kabil'de okul önünde bomba yüklü araçla düzenlenen terör saldırısını kınadı.

Devrim Muhafızları tarafından yayınlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumartesi gecesinde Kabil’deki bir okul önünde yaşanan ve 65’den fazla oruçlu kız ve annelerinin şehit düşmesine ve en az 160 sivilin yaralanmasına neden olan cinayet, Afganistan halkı için büyük ve üzücü bir trajediye yol açtı.

ABD’lilerin bazı kanıtların aksine Afganistan'dan çıkmaya başladığını iddia ettiği bir durumda, tekfirci teröristleri Suriye ve Irak'tan Afganistan'a gönderip terör eylemleri yapmak amacıyla bölgesel destekçilerinin silah, mali ve manevi desteğini kazanarak ‘Amerikan birliklerin çıkması durumunda savaş ve güvensizlik ortam Afganistan’a geri dönecek’ düşüncesini akıllara sokmaya çalıştığı için bu korkunç olayda Beyaz Sarayı ana sorumlu olarak görülüyor."

İran Devrim Muhafızları, bu Amerikan komplosunu ve unutulmayacak bu cinayeti kınayarak Müslüman Afganistan halkına özellikle olayda şehit düşenlerin ailelerine başsağlığı ve yaralananlar için de acil şifalar diledi.

Açıklamada ayrıca “ABD terör rejimi ve Beyaz Saray'ın müttefikleri, İslam ümmetine, özellikle de Afganistan'ın masum halkına karşı kötü eylemlerine son vermelidir. Dünya kamuoyu, ABD’lilerin Batı Asya'dan çekilmesinin bölgedeki Müslüman milletlere kalıcı güvenlik ve barış getireceğine inanmaktadır.” kaydedildi.